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Anne olacaktı! Korkunç kaza! 0:00 / 0:00

İHA

Uşak'ta, Ulubey yolu üzerinde Omurca köyü yol ayrımında yürekleri yakan bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Bilal Baki (27), kontrolündeki 64 EB 095 plakalı otomobille Ulubey ilçesinden Uşak merkez istikametine seyir halindeyken, karşı yönden gelen Ebru Güven (24) yönetimindeki 64 AAB 577 plakalı otomobille çarpıştı.

OTOMOBİL TARLAYA UÇTU

İHA'da yer alan habere göre çarpmanın etkisiyle Ebru Güven idaresindeki araç yol kenarındaki tarlaya uçtu. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine gelen ekipler, Elif Baki (22) ve annesi Saadet Coşkun’un (53) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

ÜÇ KİŞİ AĞIR YARALADI

Kazada ağır yaralanan Bilal Baki, Sezgin Can Coşkun (17) ve Ebru Güven'i ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.