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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika deprem haberleri: Anne ve babasını kurtarmak isterken enkaz altında kaldı!
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Acı üstüne acı! Anne ve babasını kurtarmak isterken enkaz altında kaldı

Deprem bölgesinden çok acı haberler gelmeye devam ediyor. Malatya'da çöken binada anne ve babasını kurtarmaya çalışırken, kendisi de enkaz altında kalan Mücahit Tunç'un da yaşamını yitirdiği öğrenildi

Son dakika deprem haberleri: Anne ve babasını kurtarmak isterken enkaz altında kaldı!
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DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'da çöken binada anne ve babasını kurtarmaya çalışırken, kendisi de enkaz altında kalan Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürü olan Mücahit Tunç yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şube müdürü olarak 1,5 yıl önce tayini çıkan Hakkarili 2 çocuk babası Tunç, Kahramanmaraş merkezli depreme evde yakalandı.

Büyük bölümü çöken binadan çocuklarını kurtaran Mücahit Tunç, annesi Halime ve babası kasım Tunç'u da dışarı çıkarmak için tekrar içeri girdi. Ancak bu sırada yaşanan artçı sarsıntıyla bina tamamen çöktü, Mücahit Tunç da enkaz altında kaldı.

Ekiplerin dün yaptıkları çalışmayla Mücahit Tunç, babası Kasım ve annesi Halime Tunç'un cansız bedenleri çıkartıldı. Cenazelerin, otopsi işlemlerinin ardından bugün Hakkari'ye getirileceği belirtildi.

Haberi Hazırlayan : Kenan Butakın
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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