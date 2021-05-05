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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Annesi vahşete kurban gitmişti! Küçük kızın 'vasi' dramında yeni gelişme
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Annesi vahşete kurban giden küçük kızın 'vasi' dramında yeni gelişme!

İstanbul Avcılar'da, Ercan Akkaş, imam nikahıyla yaşadığı Seda Kurt'u (41) öldürünce 3 yaşındaki H.S ortada kaldı. H.S.'nin, cinayetten sonra ortadan kaybolan biyolojik babası Ercan Akkaş'tı ama nüfus kaydı, annesinin ilk eşi Özcan Kurt'un üzerineydi. O da 18 yıldır kayıptı. Bedia Akar, torununun vasiliğini almak için başlattığı hukuk mücadelesini 1.5 yıl sonra, Özcan Kurt hakkında alınan gaiplik kararı ile kazandı

SON DAKİKA: Annesi vahşete kurban gitmişti! Küçük kızın 'vasi' dramında yeni gelişme
Küçük kızın 'vasi' dramında yeni gelişme!
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DHA

Seda Kurt'un şu an 21 yaşındaki oğlunun babası olan Özcan Kurt, 18 yıl önce ortadan kayboldu. Kurt da Ercan Akkaş ile dini nikahlı yaşamaya başladı. Çiftin bu beraberlikten bir kız çocuğu oldu. H.S. adı verilen kız çocuğu, Seda Kurt'un kayıp resmi nikahlı eşinin nüfusuna kaydedildi. Ancak Ercan Akkaş, 3 Kasım 2019 tarihinde Seda Kurt'u bıçaklayarak öldürüp, kaçtı.

KÜÇÜK KIZA ANNEANNE SAHİP ÇIKTI

Akkaş sırra kadem basarken, şu an 3 yaşında olan küçük kıza anneanne Bedia Akar (60) sahip çıktı. Bedia Akar, torununa vasi tayin edilmek için Küçükçekmece 4'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Akar, davada, kızını öldüren, torununun biyolojik babası Ercan Akkaş'ın aradan geçen süreye rağmen yakalanamadığını, nüfus kayıtlarında baba olarak yer alan Özcan Kurt´un ise 18 yıldır kayıp olduğunu bildirdi.

ANNEANNENİ VELAYET TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme, Özcan Kurt'un nüfus kayıtlarında sağ görünmesi nedeniyle velayetin babada olduğuna dair karar vererek, anneannenin talebini reddetti. Velayeti kayıp babada olması nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanamayan, resmi işlemleri yaptırılamayan torunu için mücadelesinden vazgeçmeyen anneanne bir televizyon programı aracılığıyla kayıp Özcan Kurt´un yakınlarına ulaştı. Ailenin oğulları hakkında geçen yıl gaiplik kararı aldığını öğrenince de Küçükçekmece 2´nci Sulh Hukuk Mahkemesi´nde 2'inci kez dava açtı. Mahkeme de küçük kızın vesayet altına alınmasına karar vererek, 18 yaşına gelene kadar anneanne Bedia Akar'ı vasi tayin etti.

'BU BİZİM İÇİN BİR ZAFERDİR'

Karara çok sevindiğini bildiren Badia Akar, "Torunumun kimlikteki babası sağ göründüğü için onun adına hiçbir işlem yapılamıyordu. Sonunda babanın ailesine ulaştık, gaipliğini çıkardık. Davalar, dosyalar, mahkemeler, hukuk mücadelesi, psikolog, psikiyatrist, polis araştırması derken 1.5 yılın sonunda H.S.'nin vasiliğini aldım. Bu bizim için bir zaferdir. Küçük torunum genç yaşta hayatın yükünü omuzlarına almış fakat eğilmeyen bir ağabeyi ve onun için mücadele eden yaşlı bir anneannesi olduğu sürece inadına yaşayacak, inadına büyüyecek. Şimdi bu vasiliği aldıktan sonra annesi-babasıymışım gibi bütün işlemleri yapabileceğim. Aylardır ona sağlık ocağında tedavi hakkını alamadım. Hastanelik durumu olduğunda müdahale edilemiyordu. Bugünden itibaren nüfusu, sağlığıyla, her şeyiyle annesi veya babası gibi ilgilenebileceğim" dedi.

'TORUNUM ANNESİNİ SORUYOR'

Halen kırmızı bülten ile aranan ve gıyabında Bakırköy 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Ercan Akkaş'ın bir an önce yakalanmasını isteyen Bedia Akar, "Elini kolunu sallayarak ortada dolaşmasını kabullenemiyorum. Torunum dört yaşına girmek üzere, annesini soruyor. Olanları anlayacak yaşta değil. İlerleyen zamanlarda bunları psikolog eşliğinde anlatacağız. Ama nasıl tepki göreceğiz bilmiyorum. Şu anda olayların nispeten farkında ama mutlu bir çocuk. Tek istediğimiz hayatının bu şekilde mutlu geçmesi" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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