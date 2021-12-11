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Haberler Gündem 3. Sayfa KATİL EVLAT! Son dakika: 81 yaşındaki anneyi öz kızı katletti!
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81 yaşındaki anneyi öz kızı katletti!

Kayseri'nin Talas ilçesindeki evinde ölü bulunan Fatma Sarıgül'ün (81) boynunun kırıldığı belirlenince, şüpheli olarak gözaltına alınan birlikte yaşadığı kızı Özlem Sarıgül, tutuklandı

KATİL EVLAT! Son dakika: 81 yaşındaki anneyi öz kızı katletti!
81 yaşındaki anneyi öz kızı katletti!
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DHA

Kayseri'nin Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi Efekent Siteleri'nde, önceki gün kan donduran bir olay meydana geldi. Özlem Sarıgül, polisi arayıp, birlikte yaşadığı annesi Fatma Sarıgül´ü hareketsiz bulduğunu belirterek yardım istedi.

YAŞLI KADIN EVDE HAYATINI KAYBETMİŞ

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Fatma Sarıgül´ün öldüğünü belirledi. Sarıgül´ün cansız bedeni, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BOYNU KIRILARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Yapılan incelemede, Fatma Sarıgül'ün boynunun kırılarak öldüğü tespit edilince kızı Özlem Sarıgül, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KIZI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Psikolojik ilaçlar kullandığı iddia edilen ve yapılan sorgusunda hiçbir şeyden haberinin olmadığını söyleyen Özlem Sarıgül, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fatma Sarıgül ise dün kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

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