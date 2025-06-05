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        Haberler Gündem Son dakika deprem haberi: Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem!

        Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem!

        AFAD: Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Akdeniz açıklarında saat 07.32'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 07:45 Güncelleme: 05.06.2025 - 08:13
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        Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem!
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.32'de merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        AA'da yer alan habere göre Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 38.62 kilometre uzaklıktaki depremin, 67.26 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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