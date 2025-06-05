Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem!
AFAD: Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Akdeniz açıklarında saat 07.32'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Giriş: 05.06.2025 - 07:45 Güncelleme: 05.06.2025 - 08:13
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.32'de merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
AA'da yer alan habere göre Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 38.62 kilometre uzaklıktaki depremin, 67.26 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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