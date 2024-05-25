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        Antalya'da araç sulama kanalına uçtu: 1'i bebek 2 ölü, 1 kayıp

        Antalya'nın Aksu ilçesinde gece saatlerinde sulama kanalına uçan araçta bulunan 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti. Kaybolan bir kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 16:39 Güncelleme: 25.05.2024 - 16:39
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        Araç sulama kanalına uçtu: 1'i bebek 2 ölü, 1 kayıp
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        Antalya'da sulama kanalına düşen otomobildeki Suriye uyruklu aileden 1'i bebek 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise kayboldu.

        Kaza, gece saatlerinde Aksu ilçesi Gökdere Mahallesi'nde meydana geldi. İçerisinde 5 kişinin bulunduğu Yunus Berho yönetimindeki otomobil, köprüden geçerken sulama kanalına düştü.

        Kazanın ardından 3 kişi kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Kız kardeşler, 25 yaşındaki İbdisem Berho ve 9 yaşındaki Rihem Berho'ya ulaşılamadı. Otomobil ise çekiciyle sulama kanalından çıkartılarak otoparka çekildi. Yaralı olarak hastaneye götürülen Omar Hamdi (1,5) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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        SABAH ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETTİ

        Gece saatlerinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleriyle AFAD ekipleri kanal ve çevresinde geniş çaplı arama yaptı. Sonuç alınamayınca arama çalışmaları sabaha bırakıldı. Sabah saatlerinde aracın sulama kanalına düştüğü yere tekrar gelen ekipler, kepçe yardımıyla sulama kanalını temizleyerek arama yaptı. Otomobilin koltuğunu bulan ekipler, kazanın meydana geldiği yere 2 kilometre uzaklıkta İbdisem Berho'nun cansız bedenine ulaştı. Otopsi için Berho, adli tıp kurumu morguna gönderildi. Ekiplerin Rihem Berho'yu arama çalışmaları ise sürüyor.

        DEBİNİN DÜŞMESİ BEKLENİYOR

        Antalya'da dün gece otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan Rihan Berho'yu (9) arama çalışmaları 15 saattir devam ediyor. Arama çalışmaları Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma Su Altı ekibi, AFAD, UMKE, ANDA, İHH ve vatandaşların katılımıyla sürerken, kanala verilen suyun bir bölümü ise başka bir yere yönlendirildi. Debinin düşmesi beklenirken, UMKE'ye bağlı dron timi de bölgede arama yaptı.

        Kaybolduktan sonra sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşılan İbtisem Berho'nun (25) hastanede yaşamını yitiren Omer Hamdi'nin (1,5) annesi, Rihan Berho'nun da ablası olduğu öğrenildi.

        Diğer yandan kaza öncesi otomobilin sürücüsü Yunus Berho'nun (52) akşam yemeği için yanına gelen çocukları ve torunlarını evlerine bırakmak için otomobille yola çıktığı, kaza yerinde direksiyonun kilitlenmesi sonucu fren yerine gaza bastığı ve otomobilin sulama kanalına düştüğü öne sürüldü.

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