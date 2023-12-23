Antalya'da bir cip önce yandı sonra patladı Antalya'nın Kepez ilçesinde trafikte seyir halindeki bir cipte önce yangın çıktı. Sürücüsünün kendisini dışarı atmasıyla kurtulduğu yangında, araç daha sonra infilak etti

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.12.2023 - 13:36 Güncelleme: 23.12.2023 - 13:46 facebook

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