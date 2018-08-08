Antalya’da FETÖ’nün Gaybubet evlerinde gizlenen Konya ve Isparta emniyetinin mahrem imamlarının aralarında bulunduğu 5 kişi yakalandı.

GAYBUBET EVLERE OPERASYON

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünü’nün ortaklaşa yaptıkları çalışmalarda, aranması olan FETÖ örgüt üyelerinin Gaybubet evlerde gizlendikleri tespit edildi.

EMNİYETİN MAHREM İMAMLARI YAKALANDI

Yapılan çalışmaların ardından, adresleri tespit edilen FETÖ/PDY örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Konya ve Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’nün mahrem İmamı olduğu belirlenen 2 kişinin aralarında bulunan 5 kişi yakalandı.

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