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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Antalya'da selden korkan tavuklar ağaçta uyuyor | Son dakika haberleri

        Antalya'da selden korkan tavuklar ağaçta uyuyor

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde haftasonu meydana gelen sel felaketi sonrasında, kümese girmeye korkan tavuklar ağaçta uyumaya başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 10:20 Güncelleme: 24.12.2024 - 10:20
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        Selden korkan tavuklar ağaçta uyuyor
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından kümesteki tavukların bir bölümü telef olurken, canını kurtaran tavuklar korkudan kümeste değil, ağaç tepesinde tünemeye başladı.

        Cumartesi günü Manavgat'ın çeşitli mahallelerindeki birçok ev, iş yeri ve aracın sular altında kalmasına neden olan sel felaketinde kümeslerinden çıkamayan çok sayıda tavuk telef oldu.

        Side Mahallesi 1586 Sokak'taki bir apartmanın bahçesindeki kümeste bulunan tavukların bir bölümü, kümesten çıkamayarak suda boğularak telef olurken, kurtulan tavuklar korkudan kümese giremeyerek ağaçların tepesinde tünemeye başladı. Tavukların ağaç tepesinden inerek kümese dönmelerinin zaman alacağı belirtildi.

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