Antalya'da üzerine tomruk düşen kişi hayatını kaybetti
Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonun kasasından üzerine tomruk düşen bir kişi hayatını kaybetti
Antalya Serik'te depoya götürdüğü kamyonundan üzerine tomruk düşen sürücü yaşamını yitirdi.
Gebiz Mahallesi Orman İşletme Şefliğinin deposuna ormanda kesilen ağaçların tomruklarını taşıyan nakliyeci Kerim Şahin (41), kamyonundaki yükü boşaltmak için halatları çözdüğü sırada üzerine tomruk düştü.
Depodaki çalışanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Şahin'in yaşamını yitirdiğini belirlendi.
Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.