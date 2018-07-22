Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın devam ediyor. Karadan müdahalede güçlük çekilen yangına havadan müdahale ediliyor. Yangında bölgede bulunan evlerin, seraların ve ormanlık alanın zarar gördüğü belirtiliyor.
Edinilen bilgiye göre, yangın saat 13.00 sıralarında Aksu ilçesinin Yurtpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede çıkan yangın Murtuna Mahallesi’ne sıçradı.
Bölgeye karadan ulaşım zor olduğu için Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler dozerlerle yolu açmaya çalıştılar. Yangına havadan müdahale sürerken, vatandaşlar yangının evlere sıçramaması için bölgede bulunan çam ağaçlarını kestiler. Yangına 2 uçak 7 helikopter 40 arazöz 4 dozer sevk edildiği ve müdahale edildiği bildirildi.
Yangının etkili olduğu alanla ilgili bir açıklama yapılmadı.
KALDIRIMDA OTURUP, 'EVİMİZ YANDI' DİYEREK AĞLADI
Bölgeye arkadaşlarıyla birlikte yardıma gelen Mehmet Dağ, yangını öğleden sonra saat 13.00 sıralarında fark ettiklerini belirterek, evleri yanan vatandaşların olduğunu söyledi. Dağ, “Yangın hâlâ devam ediyor. Burada evleri yanan vatandaşlara rastladık. Zaten bir tanesi dışarıya çıktıktan sonra, ‘evimiz yandı’ diyerek kaldırıma oturup ağladı. Ekipler, bölgede olan vatandaşları tahliye etti. Bizim yapabileceğimiz pek de bir şey yok. Ekipler çalışıyor. Allah’a dua ediyoruz” dedi.
SELALAR ZARAR GÖRDÜ
Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aksu ilçesi Kurşunlu mevkisinde öğle saatlerinde arazi ile ormanlık alanın bulunduğu bölgede yangın çıktığını söyledi.
Yangının kısa sürede seralara ve yerleşim bölgesine sıçradığını ifade eden Dikici, Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi, DSİ ve Karayolları Bölge Müdürlüklerince yangına müdahale edildiğini bildirdi.
Henüz yangının kontrol altına alınamadığını dile getiren Dikici, "Yaklaşık 20 hektarlık bir alanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre birkaç sera alanı zarar görmüş durumda ama henüz net bir tespit çalışması yapmadık. Önceliğimiz vatandaşa zarar gelmesini önlemek, ardından ormanlık alandaki çalışmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.
Dikici, yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
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