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Antalya-Konya kara yolu TIR geçişlerine kapatıldı!

Son dakika haberine göre Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan Antalya-Konya kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı, sürücüler dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

KAR YOLLARI KAPADI! Son dakika: Antalya-Konya kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle TIR geçişlerine kapatıldı! - Haberler
Antalya-Konya kara yolu TIR geçişlerine kapatıldı!
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AA

Son dakika haberler... Antalya'nın kuzeyinde bulunan Akseki ilçesinde dün etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde ulaşımda aksaklık yaşanmaması için çalışma yapıldı.

GECE SAATLERİNDE TİPİ ARTTI

AA'da yer alan son dakika haberine göre gece saatlerinde yağışın ve tipinin etkisinin artması sebebiyle Akseki Bölge Trafik ekipleri kara yolunu tır geçişlerine kapatarak sürücüleri dinlenme tesislerine yönlendirdi.

KAR KÜREME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Kar lastiği ve zinciri bulunan diğer araçların trafikte olmasına izin veriliyor. Ekipler, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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