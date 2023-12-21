Antalya yolcularının dikkatine! 11 sefer THY tarafından iptal edildi
Türk Hava Yolları, 21 Aralık Perşembe günü için yaptığı açıklamada Meteorolojik Acil Durum Komitesi tarafından alınan karar doğrultusunda, Antalya'ya ait 11 seferi iptal ettiğini duyurdu. İşte, detaylar...
Türk Hava Yolları hava muhalefeti nedeniyle 11 seferini iptal ettiğini açıkladı. Antalya Havalimanı kalkışlı ve varışlı olan seferlerin iptaliyle beraber THY, hava şartları nedeniyle sefer iptallerinde gün içinde değişiklik olabileceği konusunda da uyarıda bulundu. İşte, THY tarafından 21 Aralık Perşembe iptal edilen 11 sefer...
THY 11 SEFERİNİ İPTAL ETTİ!
DHA'da yer alan habere göre; Türk Hava Yolları (THY) Antalya'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 seferini iptal etti.
ANTALYA HAVALİMANI KALKIŞLI SEFERLER İPTAL!
THY'den yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan karar doğrultusunda Antalya Havalimanı kalkış ve varışlı toplam 11 seferini hava muhalefeti nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. Meteorolojik koşullar doğrultusunda sefer iptallerinde gün içinde değişiklikler olabileceği konusunda da yolcularını uyardı.