Bölgedeki yağış Antalya Stadı'nın zemininde çok yoğun su birikintilerine neden olurken, mücadelenin hakemi Ramazan Keleş ve yardımcıları sahaya çıkarak incelemelerde bulundu. Topun sekmediği ve bir çok noktada şiddetli yağmur yağışının su biriktiği gözlenirken maç yoğun yağış nedeniyle ertelendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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