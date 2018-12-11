ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Atlas Okyanusu'nda İngiltere'ye bağlı olan ve Antarktika yakınlarında yer alan Bristol Adası'nın 48 km kuzeyinde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin merkez üssü ve etki alanı boyunca herhangi bir yerleşim olmadığı için can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Depremin büyüklüğü Richter ölçeğine göre, önce 7.5 büyüklüğünde açıklandı, ancak daha sonra 7.1 olarak belirtildi.

Bölgede aktif volkanlar yer alıyor.

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