AA

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 5 katlı bir apartmanın teras katında, piknik tüpünden kaynaklandığı sanılan patlamada, 3 kişi yaralandı.

Hamidiye Mahallesi 40811 Sokak'taki bir apartmanın teras katında patlama meydana geldi.Dairede bulunan Hasan T. (21),O.Y. (17) ve E.D. (17) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste müdahale edilen yaralılar, Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.Patlamanın piknik tüplerinden sızan gazdan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, oturma odasındaki camların kırıldığı, parçalanan çerçeve ve kopan beton parçalarının da sokağa saçıldığı tespit edildi.

Olay yerinde inceleme yapan itfaiye ve polis ekipleri, evdeki tüplerin boş olduğunu, odada çakmak gazlarının da bulunduğunu belirledi, soruşturma sürüyor.