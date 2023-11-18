Ara tatil uzatıldı mı? MEB 2023-2024 takvimi: Ara tatil ve 15 tatil tarihleri...
2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatili hafta başlamıştı. 9 gün süren tatilin bitmesine kısa bir süre kala sosyal medyada ara tatilin uzatılıp uzatılmadığı gündem oldu. İşte, binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren sorunun cevabı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in takvimi...
İlk ara tatilin sona ermesine kısa bir süre kala uzatılma iddiaları trend olmuş durumda. Son olarak 30 Ekim Pazartesi günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle fazla bir gün tatil yapan öğrenciler; ara tatil uzatıldı mı ve Pazartesi günü okul var mı sorularının cevaplarını arıyor. İşte, detaykar...
20 KASIM PAZARTESİ OKUL VAR MI, ARA TATİL UZATILDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar, 13 Kasım 2023 Pazartesi itibariyle ilk ara tatile girmişti.
Toplamda 9 gün sürecek olan tatilin uzatılacağına yönelik herhangi bir açıklama bulunmuyor. Öğrenciler, 20 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.
ARA TATİL KALDIRILACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nda İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı olduğunu belirten Bakan Tekin, "Yapılan her şey, attığımız her adım o daire başkanlığı tarafından izleniyor. Bu yıl ara tatilden sonra rapor oluşturulur. Bakarız, öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam edeceğiz. Eğitim süreciyle ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir. Benim kişisel kanaatim Türkiye çapında değil, bölgesel olarak uygulanabilir. Şu an gündemimizde bu ara tatillerle ilgili herhangi bir şey yok" şeklinde açıklamada bulundu.
2. ARA TATİL VE 15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.
Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.
2023-2024 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.
2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.