SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt zam devam ediyor! 22 Temmuz 2023 benzin, LPG, motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar?

SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt zam devam ediyor! 22 Temmuz 2023 benzin, LPG, motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar?

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Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarından etkilenen akaryakıt fiyatlarında güncel gelişmeleri haberimizde derledik. Akaryakıt fiyatları yeni bir zam haberiyle gündeme geldi. Son olarak 21 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorinde 1 lira 55 kuruşluk zam yapılmıştı. Peki, benzin ve akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi? İşte 22 Temmuz 2023 İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları...