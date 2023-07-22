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        Haberler Gündem SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt zam devam ediyor! 22 Temmuz 2023 benzin, LPG, motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar?

        Araç sahipleri dikkat: Büyük zam kapıda! İşte 22 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları

        Araç sahipleri benzin ve motorin fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Son olarak yapılan zamların ardından değişiklikler pompa fiyatlarına yansıdı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam bekleniyor. İşte 22 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları listesi...

        Habertürk
        Giriş: 22.07.2023 - 19:14
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        Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarından etkilenen akaryakıt fiyatlarında güncel gelişmeleri haberimizde derledik. Akaryakıt fiyatları yeni bir zam haberiyle gündeme geldi. Son olarak 21 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorinde 1 lira 55 kuruşluk zam yapılmıştı. Peki, benzin ve akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi? İşte 22 Temmuz 2023 İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları...

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        YENİ ZAM KAPIDA!

        Benzin fiyatlarına 25 Temmuz salı gününden itibaren 2 lira zam gelmesi bekleniyor.

        Motorin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

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        İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 22 TEMMUZ 2023

        İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 33,99 TL

        İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 33,81 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 13,98 TL

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        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,03 TL

        İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 33,87 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 13,56 TL

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        ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 34,55 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 34,37 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 13,99 TL

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        İZMİRAKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 34,56 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 34,49 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 13,99 TL

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