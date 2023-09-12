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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler SON DAKİKA: Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor... 12 Eylül 2023 güncel LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        Araç sahiplerini üzecek haber! Motorine zam geliyor... 12 Eylül motorin ve benzin fiyatları

        Motorin fiyatlarına 13 Eylül gece yarısı itibarı ile zam geliyor. Hatırlanacağı gibi son olarak LPG'ye zam benzin fiyatlarına ise indirim gelmişti. Peki, 12 Eylül Salı günü motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte gün itibariyle motorin ve benzin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 19:09 Güncelleme: 12.09.2023 - 19:09
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        1

        Akaryakıt fiyatları son dakika... Benzin ve motorin fiyatlarına geçtiğimiz haftalarda gelen indirimin ardından 13 Eylül itibarı ile motorin ve benzin fiyatlarına zam geleceği iddia edilmişti; ancak kaynaklardan gelen bilgilere göre benzin grubunda bir zam yapılmayacak. Motorine ise zam gelecek. Peki, 12 Eylül 2023 günü itibariyle motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte detaylar...

        2

        AKARYAKIT FİYATLARINA PEŞ PEŞE İNDİRİM!

        Akaryakıt fiyatlarına art arda indirim geldi. Benzin fiyatlarına 31 Ağustos ve 1 Eylül'den itibaren geçerli olan indirim tabelalara yansıdı.

        31 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 97 kuruş indirim geldi.

        Benzin fiyatlarında 1 Eylül Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş indirim yapıldı.

        OTOGAZA ZAM GELDİ!

        5 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere LPG fiyatlarına 1 lira 30 kuruş zam yapıldı.

        3

        MOTORİNE ZAM GELDİ!

        13 Eylül itibarı ile motorinin (mazot) litre fiyatına 2 lira 3 kuruş zam geldi. Yeni tarife ile beraber motorin İstanbul'da 40 lirayı geçecek.

        İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere 81 ilde akaryakıt zammı sonrası tabelalar güncellendi.

        İşte 12 Eylül güncel güncel motorin ve benzin fiyatları:

        4

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,75 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.82 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 17,14 TL

        5

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,80 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,93 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 17,60 TL

        6

        ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 37,36 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,44 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 17,59 TL

        7

        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 37,46 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,62 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 17,33 TL

        #brent petrol
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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