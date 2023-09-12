SON DAKİKA: Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor... 12 Eylül 2023 güncel LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? - Merak Edilenler Haberleri

SON DAKİKA: Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor... 12 Eylül 2023 güncel LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? - Merak Edilenler Haberleri

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Akaryakıt fiyatları son dakika... Benzin ve motorin fiyatlarına geçtiğimiz haftalarda gelen indirimin ardından 13 Eylül itibarı ile motorin ve benzin fiyatlarına zam geleceği iddia edilmişti; ancak kaynaklardan gelen bilgilere göre benzin grubunda bir zam yapılmayacak. Motorine ise zam gelecek. Peki, 12 Eylül 2023 günü itibariyle motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte detaylar...