Haberler Gündem SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat zam geldi! 11 Ağustos 2023 Perşembe güncel mazot, benzin ve LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Motorine zam geldi! 11 Ağustos güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları Güncel akaryakıt fiyatları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatında yaşanan gelişmeler akaryakıt fiyatlarını doğrudan doğruya etkiliyor. Bu kapsamda mazot, benzin ve LPG litre fiyatına zam ya da indirim gelip gelmeyeceği araç sahipleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte 11 Ağustos 2023 Perşembe güncel mazot, benzin ve LPG fiyatı... Habertürk Giriş: 11.08.2023 - 01:28 Güncelleme: 11.08.2023 - 01:28 facebook

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Akaryakıt fiyatlarında yaşanan indirim ve zam gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Bu bağlamda motorinin litre fiyatına 11 Ağustos Cuma gününden itibaren 1,80 TL'lik zam geleceği açıklandı. Peki, "11 Ağustos güncel mazot, benzin ve LPG fiyatı ne kadar oldu, akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi?" İşte 11 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları...

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BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI? Motorine 1.80 TL zam geldi ve litre fiyatı 38 TL’yi aştı. Benzinde ve LPG'de ise herhangi bir zam ya da indirim gelişmesi bulunmuyor.