PETROL FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

Rusya ve Suudi Arabistan’ın başını çektiği OPEC+ ülkelerinin fiyatları desteklemek için günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi kararı sonrasında petrolde sert yükseliş yaşanmıştı.

Brent petrolün varil fiyatı geçen hafta yaklaşık 10 dolarlık artışla 98 dolara ulaşmıştı.

Avrupa’da dizel talebindeki artış, dizel fiyatlarının benzine göre daha fazla yükselmesine neden oluyor.