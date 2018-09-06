TSK, Irak'ın kuzeyinde Hakurk'a hava harekatı düzenledi. Harekatta 3 terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliğinin yaptığı çalışmalar sonucu Gri listede aranan Nurettin Canan'ın yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "PKK/KCK Terör Örgütü içerisinde milislik faaliyeti yapan, Terörden Arananlar Listesinde GRİ Kategoride 300 Bin TL ödülle aranan Nurettin Canan isimli terörist Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliğinin yaptığı çalışmalar sonucu yapılan operasyonda yakalanmıştır." denildi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ