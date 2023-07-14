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        Samsun'da kardeşler arasındaki silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Samsun'da bir arazi kavgası tam bir dehşetle sonuçlandı. Terme'de meydana gelen olayda bir kişi, aralarında arazi anlaşmazlığı olan 2 kız kardeşini öldürdü ve 2 kişiyi de ağır yaraladı. Ağır yaralanan kadastro görevlisi de hayatını kaybetti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 16:38
        Arazi kavgasında vahşet! Kız kardeşlerini öldürdü
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        Samsun'un Terme ilçesinde kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Kırsal Akçaykaracalı Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle Cavit A. (66) ile kız kardeşleri Nuran Topal ve Ayşe Ergen arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Cavit A, av tüfeğiyle Topal ve Ergen ile Ergen'in oğlu Murat Ergen ve mahallede kadastro çalışması yapan Mert Işık'a ateş etti.

        İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Nuran Topal, Ayşe Ergen ve Mert Işık müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Murat Ergen ise Çarşamba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kaçan Cavit A'yı kısa süre içinde yakaladı.

        Fotoğraflar: DHA

        #son dakika
        #Samsun
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