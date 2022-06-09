Arkeolojik alanda iş makinesiyle kazıya suç duyurusu 0:00 / 0:00

DHA

Urla'daki Klazomenai Antik Kenti 4 bin 861 ada 1 parsel içerisinde İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan alınan izinle, İzmir Arkeoloji Müzesi tarafından yapılan sondaj kazılarında mezar olduğu öne sürülen buluntulara rastlandı.

DHA'nın haberine göre alanda yapılaşma talebi çıkmasıyla yapıldığı belirtilen kazılarda yükü azaltmak ve çalışmalara destek olmak amacıyla iş makinesi kullanıldığı ortaya çıktı.

İş makinesi kullanımı Eski Panaztepe Kazı Başkanı olan Arkeolog Prof. Dr. Armağan Erkanal, tarafından eleştirilirken, Ekinoks Çevre ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Başak Yasemin Kumaş da konuya ilişkin kurul yetkililerinden oluşan toplam 16 kişiye yönelik Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Kumaş, "Bu olayda imza atan yetki sahipleri bize göre Türk Ceza Kanunu'nun 257'nci maddesine göre aykırı hareket etmişlerdir. Konu bu saatten sonra Türkiye bağımsız savcılık makamına iletilmiştir. Karar neticesine göre müracaatımızı sürdürmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.