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Arnavutköy’de ayakkabı fabrikasında yangın! Mahsur kalanlar kurtarıldı

Arnavutköy'de bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. Yangında mahsur kalan işçiler kurtarılırken, söndürme çalışmaları sürüyor

Son dakika: Arnavutköy’de ayakkabı fabrikasında yangın! Mahsur kalanlar kurtarıldı
Arnavutköy’de ayakkabı fabrikasında yangın!
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DHA

Arnavutköy'de bulunan 5 katlı bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. Bodrum katta başlayan yangın nedeniyle işçiler çatıda mahsur kaldı. İşçileri itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Arnavutköy Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan 5 katlı ayakkabı fabrikasında çıktı.

Fabrikanın bodrum katında başlayan yangında içeriye yoğun duman kapladı. Çalışanlar kendilerini çatıya atarak yardım bekledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen gelen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Çatıda mahsur kalanlar kurtarılırken söndürme çalışmaları ise sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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