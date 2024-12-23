Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu 3 katlı binada hasar oluştu.

Dereiçi köyünde toprak kayması nedeniyle yüksekten kopan kaya parçaları, yamaç altındaki binanın iki dairesinin camlarını parçalayarak odanın içine girdi.

Heyelan esnasında binada sadece Ayşe Taşçı'nın bulunduğu, diğer konut sakinlerinin ise ilçe merkezinde olduğu belirlendi.