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Haberler Gündem 3. Sayfa MASKE KAVGASI! Son dakika haberi: Maske yüzünden hakimle tartışan zabıt katibi hakkında karar: Açığa alındı
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Asansörde maske takmayan zabıt katibi hakimle tartıştı, açığa alındı

Ankara Adliyesi'nde çalışan zabıt katibi Hasan B.Y., asansöre maskesiz binmesi nedeniyle kendisini uyaran hakim Adnan C. ile tartışmıştı. Hasan B.Y.'nin, hakim Adnan C.'nin şikayeti üzerine Adalet Komisyonu'nca başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındığı öğrenildi

MASKE KAVGASI! Son dakika haberi: Maske yüzünden hakimle tartışan zabıt katibi hakkında karar: Açığa alındı
Asansörde maske takmayıp hakimle tartıştı
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DHA

Ankara Adliyesi Dışkapı ek hizmet binasında hukuk mahkemesinde zabıt katibi olarak çalışan Hasan B.Y., 24 Mart günü öğle arası odaya çıkmak için asansöre bindi.

DHA'nın haberine göre, asansörde bulunan hukuk mahkemesi hakimi Adnan C., Hasan B.Y.'yi maske takması konusunda uyardı.

HAKİM ŞİKAYETÇİ OLDU

Hasan B.Y. maske takma zorunluluğunun kalktığını bu nedenle takmayacağını söyleyince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Adnan C., Hasan B.Y.´ye 'terbiyesiz' dedi. Hasan B.Y. de hakime hakaret suçunu işlediğini söyledi. Hakim Adnan C., Hasan B.Y. hakkında maske takmadığı gerekçesiyle tutanak tutturarak Adalet Komisyonu'na şikayette bulundu.

SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALINDI

Adalet Komisyonu, tutanak doğrultusunda idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Hasan B.Y., sözleşmesi askıya alınarak açığa alındı. Kararda, "Bildirilen eylemin niteliği itibarıyla Ankara Hukuk Mahkemesi emrinde görev yapan sözleşmeli zabıt katibi Hasan B.Y.´nin görevinin başında kalması sakıncalı görüldüğünden hizmet sözleşmesinin hakkında yürütülen idari soruşturmanın sonuçlanmasına kadar askıya alınmasına karar verilmiştir" denildi.

Öte yandan katip Hasan B.Y. ise hakim Adnan C. hakkında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu'na şikayette bulundu.

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