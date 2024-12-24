Asgari ücret açıklandı! 2025 Asgari ücret ne kadar oldu, asgari ücrete ne kadar zam geldi?
Asgari ücret açıklandı. 2025 yılı itibarıyla geçerli olacak asgari ücret belirlendi. Asgari ücretle beraber birçok maaş kalemi de değişecek. Peki, 2025 asgari ücret ne kadar oldu, asgari ücrete ne kadar zam geldi? İşte, 2025 asgari ücret...
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği yeni yılda geçerli olacak asgari ücret açıklandı. Doğrudan 7 milyonu, dolaylı olarak tüm ülkeyi ilgilendiren asgari ücret için beklenen rakam açıklandı. Peki, 2025 asgari ücret ne kadar oldu, asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldı? İşte, detaylar...
ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI!
2025 yılından geçerli olacak asgari ücret 22 bin 104 TL oldu.
BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!
Unutmayalım ki hakkaniyetle verilen her ücret aynı zamanda işletmelerin de bereketini, verimliliğini artırır. Çalışanlarımıza karşı adil olmak ekonomik başarı ve istikrar için gerekliliktir. Bu açıdan sosyal adaleti, emeğe saygıyı gözönünde tutarak bunu sağlayabiliriz. AK Parti hükümetleri olarak sosyal hayatı, emeği, dayanışmayı kalkınma politikalarımızın merkezine yerleştirdik.
Ülkemiz yakın zamanda karşı karşıya kaldığımız küresel ve bölgesel sorunların, afet ve salgınların etkilerini bertaraf etmek için ekonomik istikrarını gün geçtikçe sağlamlaştırmaktadır. Türkiye'nin ciddi dezenflasyon sürecinde olduğunu belirtmek isterim. Toplumun tüm kesimlerinin özellikle sabit gelirle vatandaşlarımızın alım gücünü korumak, artırmak ve ulaştığımız refahı kalıcı hale getirmek en önemli hedefimizdir.
Biz çalışanlarımızın cebine giren her kuruşun gerçek değerini koruması için çalışıyoruz. Mali disiplin ve enflasyonla mücadele sürecinin zarar görmemesi adına dengeli ve ölçülü şekilde hareket etme mecburiyetindeyiz.
Elbette en büyük teşekkürü güçlü iradeleri ortaya koydukları vizyonla alınterinin hakkının verilmesi yaklaşımıyla, işçiyi, işvereni, istihdamı aynı anda koruma kararlılığımıza liderlik eden Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum.
ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?
Bakan Işıkhan asgari ücret zammına ilişkin, "Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bu rakamlarla asgari ücreti önümüzdeki yıllara göre yüzde 30 olarak artış yaptık. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçi, işverenin ve tüm vatandaşlarının yanında olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.
2025 ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT NE KADAR OLDU?
Net asgari ücret 22 bin 104 TL oldu.