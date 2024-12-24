Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI! 2025 Asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? Yeni yılda asgari ücret net ve brüt ne kadar oldu?

        Asgari ücret açıklandı! 2025 Asgari ücret ne kadar oldu, asgari ücrete ne kadar zam geldi?

        Asgari ücret açıklandı. 2025 yılı itibarıyla geçerli olacak asgari ücret belirlendi. Asgari ücretle beraber birçok maaş kalemi de değişecek. Peki, 2025 asgari ücret ne kadar oldu, asgari ücrete ne kadar zam geldi? İşte, 2025 asgari ücret...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 20:41 Güncelleme: 25.12.2024 - 00:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği yeni yılda geçerli olacak asgari ücret açıklandı. Doğrudan 7 milyonu, dolaylı olarak tüm ülkeyi ilgilendiren asgari ücret için beklenen rakam açıklandı. Peki, 2025 asgari ücret ne kadar oldu, asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldı? İşte, detaylar...

        2

        ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI!

        2025 yılından geçerli olacak asgari ücret 22 bin 104 TL oldu.

        3

        BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!

        Unutmayalım ki hakkaniyetle verilen her ücret aynı zamanda işletmelerin de bereketini, verimliliğini artırır. Çalışanlarımıza karşı adil olmak ekonomik başarı ve istikrar için gerekliliktir. Bu açıdan sosyal adaleti, emeğe saygıyı gözönünde tutarak bunu sağlayabiliriz. AK Parti hükümetleri olarak sosyal hayatı, emeği, dayanışmayı kalkınma politikalarımızın merkezine yerleştirdik.

        Ülkemiz yakın zamanda karşı karşıya kaldığımız küresel ve bölgesel sorunların, afet ve salgınların etkilerini bertaraf etmek için ekonomik istikrarını gün geçtikçe sağlamlaştırmaktadır. Türkiye'nin ciddi dezenflasyon sürecinde olduğunu belirtmek isterim. Toplumun tüm kesimlerinin özellikle sabit gelirle vatandaşlarımızın alım gücünü korumak, artırmak ve ulaştığımız refahı kalıcı hale getirmek en önemli hedefimizdir.

        Biz çalışanlarımızın cebine giren her kuruşun gerçek değerini koruması için çalışıyoruz. Mali disiplin ve enflasyonla mücadele sürecinin zarar görmemesi adına dengeli ve ölçülü şekilde hareket etme mecburiyetindeyiz.

        Elbette en büyük teşekkürü güçlü iradeleri ortaya koydukları vizyonla alınterinin hakkının verilmesi yaklaşımıyla, işçiyi, işvereni, istihdamı aynı anda koruma kararlılığımıza liderlik eden Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum.

        4

        ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

        Bakan Işıkhan asgari ücret zammına ilişkin, "Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bu rakamlarla asgari ücreti önümüzdeki yıllara göre yüzde 30 olarak artış yaptık. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçi, işverenin ve tüm vatandaşlarının yanında olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

        5

        2025 ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT NE KADAR OLDU?

        Brüt asgari ücret 26.005 lira olurken, asgari ücretin işverene aylık maliyeti 30.556 liraya ulaştı. Net asgari ücret 22 bin 104 TL oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asgari ücret 22.104 TL oldu
        Asgari ücret 22.104 TL oldu
        Narin Güran dosyasında yeni gelişme
        Narin Güran dosyasında yeni gelişme
        ABD'nin kimseye satmadığı uçak: F-22
        ABD'nin kimseye satmadığı uçak: F-22
        Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri!
        Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri!
        Çevreyi kirletenlere verilecek cezalar belli oldu
        Çevreyi kirletenlere verilecek cezalar belli oldu
        Rusya: ABD virüs laboratuvarları kurdu
        Rusya: ABD virüs laboratuvarları kurdu
        Fenerbahçe'den Rashford'a kanca!
        Fenerbahçe'den Rashford'a kanca!
        9 aylık hamileydi! Evinde ölü bulundu
        9 aylık hamileydi! Evinde ölü bulundu
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 11 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 11 can kaybı var
        İran, Whatsapp yasağını kaldırdı
        İran, Whatsapp yasağını kaldırdı
        Ankara'da 'sahte içki' operasyonu! 40 milyon TL'lik ürün ele geçirildi
        Ankara'da 'sahte içki' operasyonu! 40 milyon TL'lik ürün ele geçirildi
        Çin: ABD ateşle oynuyor
        Çin: ABD ateşle oynuyor
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı
        Haluk Levent'in doktorundan açıklama
        Haluk Levent'in doktorundan açıklama
        2025'te Türkiye'de enerji sektöründe neler bekleniyor?
        2025'te Türkiye'de enerji sektöründe neler bekleniyor?
        Dybala listede ikinci sırada!
        Dybala listede ikinci sırada!
        "Şam Havalimanı'nı ayağa kaldırmak için vaziyet alacağız"
        "Şam Havalimanı'nı ayağa kaldırmak için vaziyet alacağız"
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler