AK Parti Sözcüsü Çelik'ten asgari ücret açıklaması

AK Parti MKYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçen parti sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücret zammı hakkında;

"Asgari Ücret Komisyonu toplantısından sonra 'üçüncü kez toplanacağız' dediler. O toplantıdan çıkacak karara göre ortaya çıkacaktır. Cumhurbaşkanımız hayırlı işlerde acele etmeye inanır. İşçimizin ve diğer kesimlerin korunması konusunda irademizi güçlü bir şekilde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

2. TOPLANTI SONA ERDİ

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. İlk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantısını 19 Haziran 2023 Pazartesi günü yaptı.

Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sunduğu toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yürütüldü.