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Son dakika! Asgari ücret net ne kadar oldu? Asgari ücret net ve brüt maaşı açıklandı!

Asgari ücret 2021 belli oldu! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2021 yılı net ve brüt asgari ücreti açıkladı. Peki, asgari ücret net ne kadar oldu? Net ve brüt maaş ne kadar oldu? İşte detaylar...

Son dakika! Asgari ücret net ne kadar oldu? Asgari ücret net ve brüt maaşı açıklandı!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü ve son toplantısını yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2021 yılı net ve brüt asgari ücreti açıkladı!

2021 NET VE BRÜT ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Net 2 bin 825 lira 90 kuruş olan asgari ücret bekar ve çocuksuz olan işçiler için geçerli olup; evli ve çocuklu işçiler için AGİ eklentisiyle daha yüksek olacaktır.

NET BRÜT MAAŞ FARKI NEDİR?

Brüt maaş; işçinin maaş bordrosunda görünen, sigorta, kesintiler ve vergilerin de dahil olduğu işveren tarafından maaş olarak ödenen toplam tutardır.

Net maaş; SGK primi, damga vergisi, gelir vergisi gibi kesintiler yapıldıktan sonra çalışanın eline geçen esas paradır.

NET BRÜT MAAŞ NASIL HESAPLANIR?

Hesaplamalar kural olarak brüt ücret üzerinden yapılır. Önce işçinin brüt çıplak yevmiyesi belirlenir. Toplu iş sözleşmesi ya da bireysel hizmet akdi ile daha fazla bir yevmiye öngörülmemiş ise yasa gereği aylık ücreti bulmak için günlük ücret 30 ile çarpılır.

Ücretin haftalık olarak ödendiği hallerde aylık ücretin bulunması için önce günlük ücret bulunmalıdır. Haftalık ücret önce 7'ye bölünerek günlük ücret daha sonra 30 ile çarpılmak suretiyle aylık ücret bulunur. Haftalık ücretin 4 hafta ile çarpılması hatalı hesaplamadır.

GÜNLÜK MAAŞ NASIL HESAPLANIR?

Maaş hesaplaması yaparken izin günleri de hesaba katılır. İş Kanunu'na göre işyeri sahibi haftalık izin günlerinde de ödeme yapar.

Kısaca toplam maaş miktarınızı izin günlerinizi çıkarmadan 30 gün üzerinden hesap etmelisiniz. Aldığınız net maaşı 30 güne böldüğünüzde günlük çalışma ücretinizi elde edersiniz.

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