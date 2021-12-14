SON TEKLİFLER BELLİ OLDU

Asgari ücret 3.toplantı sonucuna göre asgari ücret 2022 tutarında iki taraf henüz anlaşamadı. Taraflar bir sonraki toplantıda orta yolun bulunacağını ve asgari ücretin net olarak açıklanacağını belirtti. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, Çalışma Genel Müdürlüğü ve TÜİK'ten gelecek veri ve raporlar görüşülmeye devam edilecek.

Çalışma Genel Müdürü Önder, işveren kesiminin asgari ücretin 3100 TL olmasını istediğini, TÜRK-İŞ'in ise asgari ücret için 3900 lira teklif ettiğini belirtti. Çalışma Genel Müdürü Önder asgari ücrete son toplantıda karar verileceğini duyurdu.

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MB'NİN YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ: 18.14

Asgari ücretle ilgili Ahmet Kıvanç'ın tahminleri şu şekilde:

Merkez Bankası son enflasyon raporunda, 2021 yılsonu enflasyon tahminini yüzde 18.4 olarak revize etti. TÜİK’in açıkladığı ekim ayı verilerine göre ise TÜFE’deki yıllık artış yüzde 19,89 oldu. Kasım aralık aylarında enflasyonun son 18 yılın ortalaması düzeyinde çıkması halinde yıllık enflasyon yüzde 17,66; geçen yılki düzeyde çıkması halinde ise yüzde 19,89 olacak.

Vatandaşın cebine yansıyan enflasyonun çok daha yüksek olduğu tartışmaları bir yana kabaca resmi enflasyonu yüzde 20 olarak kabul etmek mümkün görünüyor.

Vergi ve prim indirimi yapılmaması halinde halen 3 bin 577.50 TL olan brüt asgari ücret 4300 TL’ye çıkarsa yüzde 20, 4400 TL olursa yüzde 23, 4500 TL olursa yüzde 26, 4600 TL olursa yüzde 29, 4700 TL olursa yüzde 31, 4800 TL olursa yüzde 34, 4900 TL olursa yüzde 37, 5000 TL olursa yüzde 40 oranında artış yapılmış olacak.