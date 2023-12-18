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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Son dakika: Asgari ücrette 2. toplantı başladı - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Asgari ücrette 2. toplantı başladı

        Asgari Ücreti Tespit Komisyonu'nun 2024 yılı asgari ücretini belirlemek üzere 2. toplantısı başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 13:40 Güncelleme: 18.12.2023 - 13:47
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        Asgari ücrette 2. toplantı başladı
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        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda başladı.

        Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'yla birlikte Türkiye İstatistik Kurumu'nun temsilcileri ekonomik verileri paylaşacak.

        Sunumlar yapıldıktan sonra 2024 yılı asgari ücreti için pazarlıkların başlaması bekleniyor.

        İLK TOPLANTIDAKİ AÇIKLAMALAR

        Komisyon ilk toplantısını geçen hafta gerçekleştirmişti. Toplantının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "2024 yılı asgari ücretinin çalışanlarımızı korurken, istihdam hedeflerimizi de korumasını sağlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

        Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol ise "Hem çalışanlar, hem işverenler, hem de devletimiz için kutuplaşmadan uzak bir süreç olmasını istiyoruz. Dengeli bir rakam ve mutabakat ile süreci tamamlamak umudundayız" açıklamasında bulundu.

        Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ise şunları söylemişti:

        "Hepimiz biliyoruz ki asgari ücret bir koruma ücretidir. Fiyat artışları her alanda devam etmektedir. Alınan tedbirler henüz işçinin mutfağına yansımamıştır. Açıklanan enflasyonla işçinin mutfağına yansıyan enflasyon arasında büyük dengesizlik vardır.

        Asgari ücret halen açlık sınırının altındadır. Bu ücretle işçi ve ailesi hangi zorunlu ihtiyacını karşılayabilecektir. Bir bütün olarak gelir politikası gözden geçirilmelidir. Komisyonun yapacağı çalışmalar sonrası asgari ücretin işçinin ve toplumun beklentilerine uygun olmasını bekliyoruz."

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