Asiye saldırıdan önce köpeklerle oynamış!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Asiye saldırıdan önce köpeklerle oynamış!
ABONE OL

Gaziantep'teki Pitbull saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı!

Gaziantep’te iki pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş’in o köpeklerle birlikte çekilen fotoğrafları ile olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken minik Asiye, saldırı öncesinde köpeklerle oyun oynamış. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da, dün gece Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş ile telefonda görüştü

Son dakika: Asiye saldırıdan önce köpeklerle oynamış!
Asiye saldırıdan önce köpeklerle oynamış!
0:00 / 0:00
İHA

Gaziantep’te iki pitbull cinsi köpeğin 4 yaşındaki Asiye Ateş’e saldırdığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre, küçük kızın köpeklerle daha önce oyun oynadığı görüntü ve fotoğraflar ortaya çıktı.

Dehşet anlarından önce de Asiye'nin, beraberindeki bir yetişkin ve tasmasız iki pitbull ile sitede yürüdüğü anlar da kameraya yansıdı.

Korkunç olayda basket sahasının içine girilmesinin ardından iki pitbull da, bir anda Asiye’ye saldırıyor. Kameraya yansıyan görüntülerde ağır yaralanan Asiye olaydan birkaç dakika önce köpeklerle oyun oynuyor. Asiye Ateş’e ait diğer karelerde de küçük kızın pitbulların yanında çekilen fotoğrafları yer alıyor.

DOKU NAKLİ YAPILACAK

Öte yandan Antalya'ya sevk edilen Asiye Ateş'in Akdeniz Üniversitesi Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi sürüyor. Minik Asiye'ye en kısa sürede Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından doku nakli yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Asiye, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra dün sabaha karşı Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen ambulans uçakla Antalya'ya getirildi. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Asiye, Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Asiye´nin genel durumunun iyi olduğu, yoğun bakım ünitesinde takibinin yapıldığı kaydedildi. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı tarafından takip edilen Asiye'nin doku nakli ameliyatının, enfeksiyon bulguları değerlendirilip en kısa süre içerisinde yapılacağı belirtildi. Asiye'nin tedavisini Prof. Dr. Ömer Özkan'ın sürdüreceği kaydedildi.

CUMHURBAŞKANI ASİYE'NİN BABASIYLA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş ile telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan, "Asiye'nin gözlerinden öpüyorum. Ben devamlı Ömer Bey'le irtibat halinde olacağım. Rabbim şifalar versin inşallah. Gerek vali bey, gerekse de belediye başkanımız Fatma Hanım gereğini yapar. Asiye'nin gözlerinden öpüyorum. Rabbimden şifalar diliyorum. Namazlarda dua edeceğim" dedi.

ANNE BABASI YOĞUN BAKIM ÖNÜNDE BEKLİYOR

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi önünde bekleyen Ateş ailesi, kızları Asiye'nin sağlığına kavuşacağı günü bekliyor. Baba Hüseyin Ateş, Cumhurbaşkanı ile görüştüklerini ve desteklerini esirgemediğini anlattı. Asiye'nin annesinin ise yoğun bakıma girdiği ve kızına yemek yedirdiği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yazarımız Çetiner Çetin'e Türksoy ödülü
GÜNDEM Yazarımız Çetiner Çetin'e Türksoy ödülü
Adana'da 16 yaşındaki Muhammet'ten 3 aydır haber yok
GÜNDEM Muhammet'ten 3 aydır haber yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açe mesajı
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açe mesajı
Son dakika haberler: Yangın faciası! Anne yaralandı, oğlu öldü
GÜNDEM Yangın faciası! Anne yaralandı, oğlu öldü
Barış Pınarı'nda 3 terörist öldürüldü
GÜNDEM Barış Pınarı'nda 3 terörist öldürüldü
Son dakika: O ilde kar kalınlığı 4 metreyi buldu
GÜNDEM O ilde 4 metreye ulaştı!
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? Son dakika açıklama geldi!
GÜNDEM Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?
Manisa'daki kazada 2 kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM Manisa'daki kazada 2 kişi hayatını kaybetti
Son dakika hava durumu: İki bölgede rüzgara dikkat - Meteoroloji
GÜNDEM Meteoroloji'den rüzgar uyarısı!
Son dakika: Koca vahşeti! Eşini bıçakla katledip, evi ateşe verdi
GÜNDEM Eşini katledip, evi ateşe verdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.