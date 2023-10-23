Asker eğlencesinde çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı
Konya'da bir asker eğlencesinde bıçaklı kavga çıktı. İki grup arasında çıkan feci kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan kavgada 5 kişi bıçakla yaralandı.
AA'da yer alan habere göre asker eğlencesinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.
BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Kavgada bıçakla yaralanan N.A, E.G, A.A, E.S. ve E.A. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan N.A. buradaki ilk müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edildi.