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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Asker eğlencesinde bıçaklı kavga çıktı!

        Asker eğlencesinde çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı

        Konya'da bir asker eğlencesinde bıçaklı kavga çıktı. İki grup arasında çıkan feci kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 09:56 Güncelleme: 23.10.2023 - 09:56
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        Asker eğlencesinde bıçaklı kavga çıktı!
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan kavgada 5 kişi bıçakla yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre asker eğlencesinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

        BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

        Kavgada bıçakla yaralanan N.A, E.G, A.A, E.S. ve E.A. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hayati tehlikesi bulunan N.A. buradaki ilk müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edildi.

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