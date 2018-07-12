Ruhani, Putin ve Erdoğan'ın Suriye'deki çatışmaların sonlanması amacıyla yaptığı son üçlü görüşme, nisan ayında Ankara'da gerçekleşmişti.

Bu açıklama, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti ile görüşmesinin ardından geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüyle, ülkemizin milli güvenliğine kasteden terörist unsurların süreçten dışlanması, Türkiye olarak önceliklerimiz arasında yer almaya devam edecektir. Milli güvenliğimize kasteden bir terör örgütüyle aynı çatı altında olmamızı, aynı platformda yer almamızı bizden kimse beklememelidir. Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine bağlılığımızı ifade ediyorsak, bu ülkeyi bölmeye çalışan eli kanlı bir çeteyi meşru bir aktör olarak göremeyiz." ifadelerini kullanırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Rusya, İran ve Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanadır. Suriyeliler ileride devlet yapılarıyla ilgili parametreleri kendileri belirleyecekler. Bazıları mezhepsel çatışmaları destekliyor. Suriye'yi parçalamaya çalışanlar var. Biz üçlü işbirliğimizi tüm yönleriyle artırmaya karar verdik. Astana formatı zaten verimli olduğunu defalarca kanıtlamıştır" açıklamasında bulunmuştu.