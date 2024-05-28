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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Astrolog Meral Güven serbest kaldı

        Astrolog Meral Güven serbest kaldı

        Sosyal medyada Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı yönünde açıklamalar yapan, ardından gelen tepkilere küfürlü karşılık veren Astrolog Meral Güven, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı

        Giriş: 28.05.2024 - 13:25 Güncelleme: 28.05.2024 - 13:25
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        Astrolog Meral Güven serbest kaldı
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        "Fenerbahçe şampiyon olacak" şeklinde açıklama yapan ve Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin arından sosyal medya hesaplarından küfürlü paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen ve dün akşam gözaltına alınan astrolog Meral Güven serbest bırakıldı. Savcılığın talimatı üzerine emniyette ifadesi alınan Güven gece yarısı işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

        "Fenerbahçe mucize bir şekilde şampiyon olacak" sözlerinin ardından gündeme gelen Astrolog Meral Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Meral Güven İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında dün Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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        İFADESİ ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILDI

        Gözaltına alınan Güven sorgulanmak üzere İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Savcılığın talimatı üzerine emniyette ifadesi alınan Güven, daha sonra serbest bırakıldı.

        SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTIĞINI DUYURMUŞTU

        "Fenerbahçe şampiyon olacak" şeklinde paylaşımlarıyla gündem olan ve Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından taraftara ağza alınmayacak küfürler ettiği iddia edilen astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatılmıştı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlatılan soruşturmayla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

        "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından, sosyal medya hesapları üzerinden çok kez paylaşılan ve Astrolog Meral Güven'in yapmış olduğu belirtilen, canlı video kaydında sarf edilen sözler ile ilgili olarak TCK’nın 216. maddesi kapsamında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatılmıştır."

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