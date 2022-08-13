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Atama kararları Resmi Gazete'de!

Adalet Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son dakika: Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! - Öne çıkan haberler
Atama kararları Resmi Gazete'de!
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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Adalet Bakanlığı'nda açık bulunan Personel Genel Müdürlüğü'ne Turan Kuloğlu atandı.

AA'da yer alan habere göre Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç görevden alındı, yerine Enis Yavuz Yıldırım atandı. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Ali Erdem görevden alınırken, yerine Servet Gül'ün ataması yapıldı.

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin görevden alındı, yerine Tahir Hırslı getirildi. Bakanlıkta açık bulunan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na İbrahim Çetin atandı.

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanı Alim Polat görevden alındı, yerine Yusuf Arapoğlu getirildi. Bakanlıkta açık bulunan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Meral Gökkaya'nın ataması gerçekleştirildi.

Ayrıca, Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan 3. Bölge Müdürlüğüne Serdar Ateş, 8. Bölge Müdürlüğüne Yusuf Güneş, 13. Bölge Müdürlüğüne Ahmet Gülşen ve 14. Bölge Müdürlüğüne Umut Akyazı atandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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