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Haberler Gündem Son dakika: Atama kararları Resmi Gazetede yayınlandı
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Atama kararları Resmi Gazetede yayınlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kapadokya Üniversitesine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika: Atama kararları Resmi Gazetede yayınlandı
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliğine, İş Müfettişi Ufuk Yüksekova atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne İsmail Çalgan, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Selim Ak ile Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Nedim Aslan getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan görevinden alındı. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan atandı.

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hasan Ali Karasar getirildi.

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