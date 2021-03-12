Ataşehir'de aynı otele ikinci saldırı! 0:00 / 0:00

DHA

Ataşehir'de bulunan bir otelde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda iddiaya göre Suat Ç., otel sahibinin kirayı, binanın diğer hissedarlarıyla paylaştırılmasını istememiş, taraflar arasında tartışma çıkmıştı.

DHA'nın haberine göre, kiranın bir tek kendisine verilmesini isteyen Suat Ç., içeri girerek satırla etrafa zarar vermeye başlamış; lobideki masaya, merdiven korkuluklarına ve aynaya satırla vuran Suat Ç., daha sonra otelden ayrılmıştı.

Suat Ç. polis tarafından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmasının ardından dün akşam saatlerinde tekrar otele geldi. Otelin önüne gelen Suat Ç., içeri girerek otel yöneticilerine hakaret etti.

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Suat Ç.’nin otele gelerek kapının önünde bekleyen bir çalışanı ittiği ve kapıyı açmaya çalıştığı, kapının açılması üzerine içeri giren mal sahibinin lobide bulunan kadın çalışan ile masaya vurarak yüksek sesle konuşup otel yöneticilerine hakaret ettiği görülüyor.