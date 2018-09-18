İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 28 Haziran 2016'da saat 21.22’de DEAŞ’lı 3 terörist tarafından silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi.

Kanlı terör saldırısında 46 kişi hayatını kaybederken 163 kişi de yaralandı.

O HAİN SALDIRININ YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Fatih Horhor’da kaldıkları evlerinden çıkarak taksiye binen DEAŞ’lı 3 terörist, taksiye binerek 28 Haziran 2016 günü saat 21.00 sıralarında Atatürk Havalimanı’na geldi. Kamera kayıtlarına göre, taksi şoförüyle ulaşım için pazarlık yapan 3 terörist içerisinde el bombası, uzun namlulu silahlar ve canlı bomba yeleği bulunan çantayı alarak yürümeye başladı.

Canlı bomba yeleklerini giyen teröristlerden biri sol taraftaki kapıya yönelirken ikisi de yukarı doğru yöneliyor.





Atatürk Havalimanı'nda canlı bomba saldırısı























































Atatürk Havalimanı'nda canlı bomba saldırısı

SALDIRIDAN ÖNCE TURİST KILIĞINDA KEŞİF DE YAPMIŞLAR

DEAŞ’lı teröristlerin saldırı gününden önce turist kılığında 3,8 ve 23 Haziran 2018 günün Atatürk Havalimanı’nda keşif yaptıkları da tespit edilmişti. Teröristlerin keşif fotoğrafları da ortaya çıktı.

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