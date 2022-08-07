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Haberler Dünya Ortadoğu Son dakika: Ateşkes beklenirken, İsrail Gazze'yi vurdu! - En Son Haberler
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Ateşkes beklenirken İsrail Gazze'yi vurdu!

Reuters, bugün akşam saat 20.00'de İsrail ve Filistin arasında ateşkes ilan edileceğini duyurmuştu. Ancak akşam saatlerinde İsrail'in Gazze'ye tekrar hava saldırında bulunduğu öğrenildi. İsrail'in 3 gündür saldırı düzenlediği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının ise 41'e yükseldiği bildirildi

Son dakika: Ateşkes beklenirken, İsrail Gazze'yi vurdu! - En Son Haberler
Ateşkes beklenirken İsrail Gazze'yi vurdu!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

İsrail, abluka altındaki Gazze şeridine havadan saldırılarına üçüncü gününde de devam etti.

ÇOK SAYIDA ÇOCUK YARALANDI

Gazze'nin Şucaiyye mahallesine düzenlenen saldırı sonucu yaralanan çocuklar, tedavi için Şifa Hastanesine kaldırıldı.

ATEŞKES BEKLENİYORDU

Reuters, bugün akşam saat 20.00'de İsrail ve Filistin arasında ateşkes ilan edileceğini duyurmuştu. Ancak akşam saatlerinde İsrail'in Gazze'ye tekrar hava saldırında bulunduğu öğrenildi.

TEL AVİV'DE SİREN SESLERİ YÜKSELDİ

İsrail’in Gazze’ye yönelik 3 gündür devam eden saldırılarının ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv'de siren sesleri yükselmeye başladı.

Gazze'den atılan roketler, İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemleri tarafından imha edilirken, başkentte yükselen siren seslerinin ardından Filistinli vatandaşların kutlama yaptığı görüldü. Bölgede can kaybı ve yaralı olmadığı bildirilirken, İsrail İç Cephe Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail vatandaşlarına güvenli yerde kalmaları çağrısı yapılarak, İsrail'in operasyonlarının henüz tamamlanmadığı bildirildi.

GAZZE ŞERİDİNDE ÖLÜ SAYISI 41'E YÜKSELDİ

İsrail'in 3 gündür saldırı düzenlediği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e yükseldiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığında yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler ve yaralananlara ilişkin bilgi verildi.

Bakanlık açıklamasında, 5 Ağustos'tan bu yana düzenlenen saldırılarda 15'i çocuk, 4'ü kadın olmak üzere 41 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yaralı sayısının 311'e yükseldiği aktarılan açıklamada, yaralıların sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

İSRAİL ORDUSU, GAZZE MERKEZİNDEKİ CADDEYİ HEDEF ALDI

İsrail ordusunun, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar bugün de devam ediyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze şeridi içinde İslami Cihad'a ait olduğu gerekçesiyle iki askeri karakolun hedef alındığı belirtildi. Ordu, insansız hava aracıyla da havan fırlatılmakta kullanılan bir noktanın vurulduğunu açıkladı.

Filistin kaynakları, İsrail'in Gazze'nin şehir merkezinde bir mezarlığın yakınında bir at arabasına düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da olduğu can kayıpları yaşandığını aktardı. Gazze'nin kuzeyinde düzenlenen saldırıda da ölenlerin olduğu paylaşıldı.

Gazze'den akşam saatlerinde İsrail yönüne çok sayıda roket atıldı. Tel Aviv kenti ve çevresindeki Yafa, Holon, Bat Yam gibi bölgelerde saldırı sirenleri çaldı. İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlenen füzelerin roketleri havada imha etmesi sonucu patlama sesleri geldiği bildirildi.

İsrail makamlarının, Gazze şeridi çevresindeki yerleşim birimlerine ikinci bir emre kadar evlerini terk etmemesi talimatı verdiği belirtildi.

İSRAİL BAŞBAKANI'NDAN "GAZZE OPERASYONU HEDEFİNE ULAŞTI" AÇIKLAMASI

İsrail Başbakanı Yair Lapid'in, bugün Gazze şeridi çevresindeki yerleşim birimlerinin yerel yöneticileriyle yaptığı görüşmede, "İsrail'in Gazze operasyonunda hedeflerine ulaştığını, çatışmayı sonlandırmaya hazırlandığını" söylediği belirtildi.

İsrail basınındaki haberlere göre, toplantıya katılan isimler görüşmedeki "ana mesajın bu olduğunu" paylaştı.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

İsrail ve Arap basınında, Mısır ve Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda ateşkes görüşmelerinin ilerlediği ve akşam saatlerinde ateşkesin uygulanmaya başlayacağı yönünde haberler yer aldı.

Buna karşın İsrail'in Yediot Ahranot gazetesine konuşan üst düzey İsrailli bir yetkili, Gazze'de herhangi bir ateşkese ilişkin "kesinleşmiş bir durum olmadığını" söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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