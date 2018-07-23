Habertürk muhabiri Öznur Karslı'nın haberine göre sol tarafından vurulmuş halde Altınoluk sahiline vuran yunusa kıyanların sardalya avcıları olabileceği öne sürüldü. Talihsiz hayvanın otopsisini yapan veteriner Berna Arıkan olayla ilgili "3 hafta önce vurulmuş, dokunduğumuz her yeri parçalanıyordu. Tüfek yaralanmasına benziyor. Çanakkale civarındaki sardalya avlayan balıkçılar ağlarını parçalıyor diye yunusları vuruyorlar" dedi.



Balıkesir'in Edremit ilçesinde ateşli silahla vurulmuş halde karaya vuran yunusun canına kıyanların sardalya avlayan balıkçılar olduğu ileri sürüldü.



ÜÇ HAFTA ÖNCE VURULMUŞ



Hayvanseverlerin büyük tepkisini çeken olay dört gün önce Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Fener Mahallesi Özlem Sitesi yakınlarında ortaya çıktı. Denizde ölü yunus olduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri hayvanın cansız bedenini bot ile karaya çıkardı. Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdür Vekili veteriner Berna Arıkan tarafından yapılan incelemede yunusun ateşli silahla vurulduğu belirlendi.



SARDALYA AVCILARI MI VURDU?



Habertürk'ün ulaştığı Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdür Vekili veteriner Berna Arıkan, bir kısmı parçalanan yunusta ağır bir ceset kokusu olduğunu, tahminlerine göre de 3 hafta önce öldürüldüğünü söyledi. Olayın balıkçılar tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini ifade eden Arıkan şöyle devam etti:



"Çanakkale yakınlarında avlanan balıkçılar yapmış olabilir. Çünkü yunuslar sardalya avlayan balıkçıların ağlarını parçalıyorlar, yunuslar da genelde o civarda oluyorlar. Altınoluk'a ilk defa bu şekilde bir yunus sürüklendi. Yaralı bir yunus da hiç görülmemişti. Daha önce Çanakkale'de birkaç ölü yunusun görüldüğü de iddia edildi. Otopsimizde yunusun sol tarafından vurulduğunu, kurşunun sağ tarafından çıktığını gördük. Bağırsakları şiştiği için dokunduğumuz her yeri parçalanıyordu. Olay tüfek yaralamasına benziyor. Ateş edeni gören yok, olay da iki üç haftalık olduğu için yunusu öldürenlerle ilgili bir iz yok."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ