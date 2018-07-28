Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Son olarak Enzo Roco ve Umut Nayir ile sözleşme imzalayan Siyah-Beyazlılar, sözleşmesi sona eren Atiba Hutchinson'la yeniden anlaştı.

BeIN Sports'un haberine göre Beşiktaş'ın, Atiba Hutchinson ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

2013 yılında PSV Eindhoven'dan Beşiktaş'a bonservissiz olarak gelen Atiba Hutchinson, Siyah-Beyazlılar'la 194 maça çıkarak kulüp tarihinin en istikrarlı futbolcularından biri olmayı başardı.

Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra Atiba Hutchinson'ın adı Trabzonspor ve Göztepe ile de anılmıştı.

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