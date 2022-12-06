Atık su hattındaki çökme, derenin rengini değiştirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul'da atık su hattındaki çökme, derenin rengini değiştirdi! -Son dakika haberleri
ABONE OL

Ayvalıdere'de mavi renkte akan su endişe yarattı

İstanbul Bayrampaşa'da atık su hattında çökme meydana gelince, Esenler ilçesindeki Ayvalıdere'nin rengi maviye döndü

Son dakika: İstanbul'da atık su hattındaki çökme, derenin rengini değiştirdi! -Son dakika haberleri
Atık su hattındaki çökme, derenin rengini değiştirdi
0:00 / 0:00
DHA

Esenler'deki Ayvalıdere yağmur suyu tüneli ve atık su kanalından mavi renkte akan su endişeye neden oldu.

DHA'da yer alan habere göre, İSKİ'den yapılan açıklamada "Bayrampaşa İlçesi'nde atık su hattında meydana gelen çökme olayı Ayvalıdere'ye farklı renkte su karışmasına sebep olmuştur" denildi.

Esenler'de bulunan Ayvalıdere için, 2017 yılında ıslah çalışması başlatılmış, yağmur suyu tüneli ve atık su kanalına çevrilmişti. Eyüpsultan, Bayrampaşa, Güngören, Esenler, Zeytinburnu, Bakırköy ilçelerindeki su baskınlarının önüne geçmek için yapılan inşaat sonrasında yağmur suyu tüneli ve atık su kanalı devreye girmişti. Bölgede, imalathane, ilaç üretim tesisi, fabrika, tekstil atölyesinin yanı sıra çok sayıda yerleşim yeri, lise ve üniversite de bulunuyor. Yerleşim yerine yakın olan Dumlupınar Caddesi'nin tam ortasından Ayvalıdere akıyor. Dün ise Bayrampaşa'daki atık su hattında çökme meydana geldi. Kot yıkama fabrikalarından Ayvalıdere'ye akan mavi renkteki suyu görenler endişelendi.

"BAKINCA DOĞAL OLMADIĞI ÇOK BARİZ"

Arkadaşının evine gitmek için sık sık bu bölgeden geçtiğini söyleyen Raif Ünlü "İlk defa gördüm ve yakından bakınca doğal olmadığı da çok açık. Burada birçok ev var, bu ev gideriyle olacak bir renk değil. Bu muhtemelen sanayi atığının filtrelenmemesi sonucu olan bir durum. Bu gerçekten insanları korkutuyor. Ben buraya ziyarete geldim ama bu bile beni gerdi. Muhtemelen Marmara Denizi'ne akacaktır. Bilinçlendirme yeterli değil belli ki, büyük kuruluşların yeterli dikkati göstermediğini düşünüyorum" dedi. Mahalle sakini Emin Esengül ise "Şu pislik, fabrikalardan geliyor. Bunun önüne geçilmesi, burasının kapatılması lazım. Yüzde 90 kimyasaldır bu. Bayrampaşa Kolera hastalığı da yaşanmıştı" diye konuştu.

"MARMARA DENİZ'İNE ULAŞMAMAKTADIR"

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada "Bayrampaşa İlçesi'nde atık su hattında meydana gelen çökme olayı Ayvalıdere'ye farklı renkte su karışmasına sebep olmuştur. İdaremiz hasarlı hatta ivedilikle müdahale ederek durumu kontrol altına almıştır. Bahse konu bölgede, çok sayıda kot yıkama fabrikası yer almakta ve buraların deşarj suları mavi renkte olabilmektedir. Bahse konu fabrikalar, çıkış sularını idaremizin Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği kriterlerine göre arıtmak zorundadır. İlgili yönetmelikte renk kriteri de bulunmamaktadır. Ayrıca görüntülerde yer alan mavi renkli sular, Marmara Denizi'ne ulaşmamakta, atık su alma ve çevirme yapısı aracılığı ile Yenikapı Atık Su Arıtma Tesisine aktarılmaktadır. Sorunun tamamen giderilmesine yönelik çalışmalar hızla devam etmekte olup, İdaremizce gerekli denetimler de periyodik olarak gerçekleştirilmektedir" ifadeleri yer aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: 50 ilde suç örgütlerine operasyon! 502 hedefte 400 gözaltı
GÜNDEM Suç örgütlerine 'Silindir' operasyonu!
Son dakika: Her şey işten atılmasıyla başladı! Eskortlu intikamda sıcak gelişme! - Güncel haberler
GÜNDEM Her şey işten atılmasıyla başladı! Eskortlu intikamda ...
TOKİ kura sonuçları SORGULAMA 2022 | TOKİ başvuru sonuçları belli oldu mu? 2022 TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 çekiliş isim listesi açıklandı mı?
GÜNDEM TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı
GERGİN MECLİS! Son dakika: Meclis'te bütçe maratonu gergin başladı! AK Partililer ile CHP'liler arasında tartışma çıktı - Güncel son dakika haberleri
GÜNDEM Meclis'te bütçe maratonu gergin başladı!
Son dakika: AKILALMAZ OLAY | Öğretmenlerin bıçaklı kavgası! - Erzurum haberleri
GÜNDEM Öğretmenlerin bıçaklı kavgası!
Son dakika: Meteoroloji'den bazı bölgeler için yağmur ve kar uyarısı - Güncel İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu
GÜNDEM Bu illerde yağmur ve kar var!
SON DEPREMLER: 6 Aralık Salı: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremler listesi
GÜNDEM AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi
TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEM TEM Otoyolu'nda kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Kadıköy'de iki katlı kafede yangın
GÜNDEM Kadıköy'de iki katlı kafede yangın
Zonguldak'ta sahte dolarla altın alan 3 şüpheli yakalandı
GÜNDEM Sahte dolarla altın alan 3 şüpheli yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.