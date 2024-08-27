Sopalar ve taşların konuştuğu kavga anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kadının şiddete uğramasına tepki gösteren adam, bu kez kalabalık grubun hedefi oldu. Bu sırada şiddet gören kadın kaçarak olay yerinden uzaklaşırken, iki taraf arasındaki kavga uzun süre devam etti.