Avustralya'daki yangınlar kontrol altına alınamıyor!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaDEJAVU! 2020 felaketleri böyle başlamıştı! Son dakika: Durdurulamıyor
ABONE OL

Avustralya'daki orman yangınları kontrol altına alınamıyor!

Avustralya'nın Perth kentinde devam orman yangınları nedeniyle 9 bin hektardan fazla alan küle döndü. Hasar gören ev sayısı ise 71'e yükseldi.

DEJAVU! 2020 felaketleri böyle başlamıştı! Son dakika: Durdurulamıyor
Avustralya'daki yangınlar kontrol altına alınamıyor!
0:00 / 0:00
İHA

Avustralya’nın Batı Avustralya eyaletine bağlı Perth kentinin kuzeyindeki ormanlık alanda çıkan yangın devam ediyor. Covid-19 tedbirleri nedeniyle karantinada bulunan kentte alevlerin tehdit ettiği bölgelerden tahliye edilenler geceyi güvenlik bölgelerde geçirdi.

Devam eden yangınlarda alevlerin 9 bin hektardan fazla alanı küle çevirdiği aktarılırken, kentin kuzeydoğu banliyölerindeki yangınları körükleyen sıcak ve kuru hava koşullarının hafiflediği belirtildi.

İtfaiye ve Acil Durum Servisinden Darren Klemm yaptığı açıklamada, "Önceki geceden daha iyi bir gece geçirdik. Ayrıca daha ılıman koşullar bazı noktalarda çalışmaları tamamlamamıza izin verdi" dedi.

Klemm, yangında kullanılamaz hale gelen ev sayısının 71'e yükseldiği bilgisini paylaştı. Rüzgarların bazı noktalardaki yangınları yeniden alevlendirebileceği için bölge sakinini tetikte olmaya çağıran Klemm, "En azından önümüzdeki 3, 4 veya 5 gün boyunca bizim için zorlu bir yangın olmaya devam edecek" dedi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, şu ana kadar ölüm vakası kaydedilmedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a davet!
DÜNYABakan Akar'dan Yunanistan'a davet!
DSÖ heyeti Vuhan'daki laboratuvarı ziyaret etti
DÜNYADSÖ heyeti Vuhan'daki laboratuvarı ziyaret etti
Rusya'dan Batı ülkelerine 'içişlerine müdahale' uyarısı!
DÜNYARusya'dan Batı ülkelerine 'içişlerine müdahale' ...
Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması! - Haberler
DÜNYABeyaz Saray'dan Türkiye açıklaması!
Biden geldi, gerilim düştü! Son dakika: ABD'den İran'ı rahatlatan hamle
DÜNYAABD, uçak gemisini Orta Doğu'dan çekti!
YASAKLANDI| Son dakika: İtalyan belediye başkanından tuhaf karar
DÜNYAİtalyan belediye başkanı duyurdu: Korona yasak!
Gitti ama davası bitmedi! Son dakika Trump hakkında flaş suçlama
DÜNYA"Trump, Kongre baskınının doğrudan sorumlusu!"
Myanmar'da darbe sonrası yeni kabineden ilk toplantı
DÜNYAMyanmar'da darbe sonrası ilk kabine toplantısı
İtalya'da koalisyon krizini aşmak için teknokrat hükümet kurulabilir
DÜNYAİtalya'da teknokrat hükümet arayışı
Rus muhalif Navalny’a hapis kararından sonra muhalifler sokağa çıktı
DÜNYANavalny’a hapis kararından sonra muhalifler sokağa ...