Avustralya'daki yangınlar kontrol altına alınamıyor! 0:00 / 0:00

İHA

Avustralya’nın Batı Avustralya eyaletine bağlı Perth kentinin kuzeyindeki ormanlık alanda çıkan yangın devam ediyor. Covid-19 tedbirleri nedeniyle karantinada bulunan kentte alevlerin tehdit ettiği bölgelerden tahliye edilenler geceyi güvenlik bölgelerde geçirdi.

Devam eden yangınlarda alevlerin 9 bin hektardan fazla alanı küle çevirdiği aktarılırken, kentin kuzeydoğu banliyölerindeki yangınları körükleyen sıcak ve kuru hava koşullarının hafiflediği belirtildi.

İtfaiye ve Acil Durum Servisinden Darren Klemm yaptığı açıklamada, "Önceki geceden daha iyi bir gece geçirdik. Ayrıca daha ılıman koşullar bazı noktalarda çalışmaları tamamlamamıza izin verdi" dedi.

Klemm, yangında kullanılamaz hale gelen ev sayısının 71'e yükseldiği bilgisini paylaştı. Rüzgarların bazı noktalardaki yangınları yeniden alevlendirebileceği için bölge sakinini tetikte olmaya çağıran Klemm, "En azından önümüzdeki 3, 4 veya 5 gün boyunca bizim için zorlu bir yangın olmaya devam edecek" dedi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, şu ana kadar ölüm vakası kaydedilmedi.