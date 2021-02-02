Avustralya’da orman yangını: Yerleşim yerleri tehdit altında!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA: Avustralya’da orman yangını: Yerleşim yerleri tehdit altında! - Haberler
ABONE OL

Avustralya’da orman yangını: Yerleşim yerleri tehdit altında!

Avustralya’nın Perth kentinde çıkan orman yangını nedeniyle 7 bin hektardan fazla alan küle dönerken yaklaşık 30 ev kullanılamaz hale geldi.

SON DAKİKA: Avustralya’da orman yangını: Yerleşim yerleri tehdit altında! - Haberler
Avustralya’da orman yangını: Yerleşim yerleri tehdit altında!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Ajanslar

Avustralya’nın Batı Avustralya eyaletine bağlı Perth kentinin kuzeyindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Kent, koronavirüs nedeniyle karantinada bulunurken, hızla yayılan alevlerin tehdit ettiği bölgelerdeki sakinlerin tahliye edilmesine karar verildi.

Yetkililer, şu ana kadar 7 bin hektardan fazla alanın küle döndüğünü ve en az 30 evin kullanılamaz hale geldiğini duyurdu.
Batı Avustralya (WA) Başbakanı Mark McGowan, eyaletin iki farklı acil durumla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Şu anda WA iki farklı tür acil durumla mücadele ediyor, tehlikeli bir yangın durumu ve Covid-19 nedeniyle kilitlenme durumu" ifadelerini kullandı.

Kentteki durumu 'son derece endişe verici ve ciddi' olarak nitelendiren McGowan, koronavirüsün yayılma riskini azaltmak için yangın tehlikesi altında bulunmayan bölgelerdeki sakinlerin evde kalması gerektiğini belirtti.

ALEVLER HIZLA YAYILIYOR

Kentin kuzeybatısındaki Swan kentinin Belediye Başkanı Kevin Bailey, yangının bir gecede şehrin dışındaki düzlüklere sıçradığını bildirdi. Bailey, onlarca kişinin acil tahliye merkezine kaçtığını, diğerlerinin ise başka insanların evlerine sığınmak istediğini ifade etti.

Bailey, "Özellikle Covid-19 kısıtlamaları varken bu seçeneği kullanıyorlar. Büyük bir kalabalığın içine girmek yerine başka bir konaklama yeri aradılar" dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: ABD Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez cinsel saldırı mağduru olduğunu açıkladı!
DÜNYAAlexandria Ocasio-Cortez cinsel saldırıya uğradığını ...
DSÖ heyetinin Vuhan'daki koronavirüs incelemeleri devam ediyor!
DÜNYADSÖ heyetinin Vuhan'daki koronavirüs incelemeleri ...
İran'dan ABD ile diyalog açıklaması! - Haberler
DÜNYAİran'dan ABD ile diyalog açıklaması!
Askeri darbenin ardından Myanmar liderinden 24 saattir haber alınamıyor!
DÜNYAAskeri darbenin ardından Myanmar liderinden 24 ...
Filistinli gruplar kapsamlı diyalog için Kahire'de buluşacak - Haberler
DÜNYAFilistinli gruplar kapsamlı diyalog için Kahire'de ...
Hindistan'da Yeni Delhi'nin çevresinde uygulanan internet yasağı uzatıldı!
DÜNYAHindistan'da Yeni Delhi'nin çevresinde uygulanan ...
Navalny'nin duruşmasının yapılacağı mahkeme önünde çok sayıda gözaltı!
DÜNYANavalny'nin duruşmasının yapılacağı mahkeme önünde ...
Japonya: Olimpiyatlar ne olursa olsun yapılacak - Haberler
DÜNYAJaponya: Olimpiyatlar ne olursa olsun yapılacak
SON DAKİKA: ABD'de 2020'de cinayetler yüzde 30 arttı - Haberler
DÜNYAABD'de 2020'de cinayetler yüzde 30 arttı
Almanya'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 861 can kaybı!
DÜNYAAlmanya'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 861 can ...