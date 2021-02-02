Avustralya’da orman yangını: Yerleşim yerleri tehdit altında! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Avustralya’nın Batı Avustralya eyaletine bağlı Perth kentinin kuzeyindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Kent, koronavirüs nedeniyle karantinada bulunurken, hızla yayılan alevlerin tehdit ettiği bölgelerdeki sakinlerin tahliye edilmesine karar verildi.

Yetkililer, şu ana kadar 7 bin hektardan fazla alanın küle döndüğünü ve en az 30 evin kullanılamaz hale geldiğini duyurdu.

Batı Avustralya (WA) Başbakanı Mark McGowan, eyaletin iki farklı acil durumla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Şu anda WA iki farklı tür acil durumla mücadele ediyor, tehlikeli bir yangın durumu ve Covid-19 nedeniyle kilitlenme durumu" ifadelerini kullandı.

Kentteki durumu 'son derece endişe verici ve ciddi' olarak nitelendiren McGowan, koronavirüsün yayılma riskini azaltmak için yangın tehlikesi altında bulunmayan bölgelerdeki sakinlerin evde kalması gerektiğini belirtti.

ALEVLER HIZLA YAYILIYOR

Kentin kuzeybatısındaki Swan kentinin Belediye Başkanı Kevin Bailey, yangının bir gecede şehrin dışındaki düzlüklere sıçradığını bildirdi. Bailey, onlarca kişinin acil tahliye merkezine kaçtığını, diğerlerinin ise başka insanların evlerine sığınmak istediğini ifade etti.

Bailey, "Özellikle Covid-19 kısıtlamaları varken bu seçeneği kullanıyorlar. Büyük bir kalabalığın içine girmek yerine başka bir konaklama yeri aradılar" dedi.