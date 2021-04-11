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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Avusturya'da koronavirüs kısıtlamaları protesto edildi! - Haberler
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Avusturya'da koronavirüs kısıtlamaları protesto edildi!

Avusturya’nın başkenti Viyana’da uzun zamandır devam eden koronavirüs kısıtlamalarına karşı düzenlenen gösterilerde protestocular ve polis çatıştı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

SON DAKİKA: Avusturya'da koronavirüs kısıtlamaları protesto edildi! - Haberler
Avusturya'da kısıtlamalar protesto edildi!
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İHA

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aralarında Avusturya’nın da bulunduğu çok sayıda ülke salgına karşı kısıtlamalar uygulamaya devam ederken, ülkenin başkenti Viyana’da uzun zamandır devam eden koronavirüs kısıtlamaları protesto edildi.

Başkentte bulunan ana tren istasyonu yakınlarındaki Schweizergarten parkında düzenlenen gösterilerde protestocular, ülkenin Başbakanı Sebastian Kurz’un “gitmesi gerektiği” yönünde sloganlar atarak, "Aşı soykırımı durdurulsun" ve "Diktatörlüğe hayır" yazılı pankartlarla yürüdü.

Kurz karşıtı sloganların atıldığı gösteride, yüzlerini kapatan protestocuların, polis tarafından kurulan barikatları aşmaya çalışması nedeniyle tansiyon yükseldi.

Polisin barikatları aşmak isteyenlere müdahalesi sonucu protestocular ve polis arasında arbede yaşandı. Göstericiler, polise cam şişe atarken, polis de protestoculara göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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