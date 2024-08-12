Aydın'ın Kuşadası ilçesinde nazardan koruması amacıyla 14 yaşındaki çocuğun boynunda asılı olan civalı muskadan dökülen civanın temas ettiği çocuk ile annesi ve evde bulunan bir kadın, özel kıyafetlerle hastaneye kaldırıldı.

Kuşadası ilçesi Ege Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir zehirlenme olayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki S.B. isimli çocuk nazardan koruması amacıyla boynunda asılı olan muskayı merak edip açtı. Bu sırada muskanın içinde bulunan civa çocuğun üzerine döküldü. Dökülen civadan etkilenen çocuğa yardım etmek isteyen annesi P.B. ve evde bulunan M.K. isimli kadın da çocuğun üzerine dökülen civayı temizlerken etkilendi.